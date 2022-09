Les métiers de la mer présentés aux collégiens à l'occasion du congrès international des sciences aquatiques

Les métiers de la mer et les débouchées expliqués aux collègiens

Les métiers de la mer et les débouchées expliqués aux collègiens • ©SPM LA PREMIERE

Le congrès international des sciences aquatiques aura été riche en rencontres ces cinq derniers jours. L'événement a réuni du 23 au 27 septembre, des scientifiques, des acteurs du monde économique et éducatif, des chefs cuisiniers avec pour mot d'ordre : le partage des savoir-faire du Canada, de la Normandie et de Saint-Pierre et Miquelon.

Marie-Paule Vidal •

Le congrès international des sciences aquatiques se termine ce mardi 27 septembre. Avant de fermer la page définitivement, il était intéressant d'inclure les collégiens dans l'agenda des organisateurs. Le directeur d'un lycée maritime de Fécamp en Normandie est allé à la rencontre des élèves des classes de 3ème et de 5ème du lycée Émile Letournel pour parler des différentes orientations existantes au niveau des métiers de la mer. À lire aussi : Le congrès international sur les sciences aquatiques se poursuit à Saint-Pierre et Miquelon Matelot, biologiste, pêcheur, mécanicien de bord, cuisinier, capitaine, informaticien, les métiers de la mer offrent de nombreux débouchés même si parfois il y a des emplois plus difficiles que d'autres dans le domaine. Ce sont des métiers qui sont beaux, des métiers qui permettent une vraie promotion sociale et qui sont rémunérateurs. Christophe Molin, directeur du lycée maritime de Fécamp Et si les collégiens ne savent toujours pas vers quel métier se diriger, ils peuvent prendre connaissance des différents cursus existants dans le domaine de la mer ou autre, auprès du centre d'information et d'orientation du lycée Émile Letournel. Il faut des actions de ce type pour intéresser les élèves. Il y a un bassin d'emplois considérable dans ce domaine donc il faut absolument en parler. Frédéric Beaumont, directeur du CIO du lycée Émile Letournel Adrien Develay et Flavie Bry ont assisté aux échanges. ©saintpierreetmiquelon

partager l'article