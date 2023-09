Les nageurs de l'association Nemo préparent leur prochain défi

Depuis 2009, l'association présidée par Denise Urdanabia ne cesse de se lancer des défis en nageant un peu partout dans les eaux de Saint-Pierre et Miquelon. Prochain challenge de septembre, faire le tour de l'île aux Vainqueurs

Chloé Borotra •

Depuis le mois d'août, ce sont dix-sept sorties nage qui ont été effectuées par les nageurs de l'association NEMO. Malgré une eau à 17 degrés, bien s'équiper est indispensable pour un meilleur confort. "Moi je préfère la cagoule, les gants, les chaussons et une combinaison de 2 ou 3 millimètres" confie Denise Télétchéa.

En étang ou en mer, l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon offre plusieurs possibilités de sorties, et ce jusqu'à fin novembre ou même début décembre. Certains, plus téméraires, n'hésitent pas à braver les conditions météo hivernales.

J'avais des amis, qui ont maintenant quitté l'archipel, qui ont nagé trois hivers quand-même. Non-stop tous les mercredis, samedis ou dimanches pendant que moi j'étais avec mes skis de fond sur la route du Cap. Denise Télétchéa

Prochainement, l'association organise une nage autour de l'île aux Vainqueurs. Pour l'occasion, un séjour est organisé à la colo de l'île aux Marins, d'où le départ aura lieu. La présidente invite les personnes qui aimeraient participer à se manifester.

Que les gens se rassurent, la sécurité en mer étant primordiale, des accompagnateurs en kayak et en bateaux seront présents aux côté des nageurs pendant le parcours.

Denise Télétchéa était l'invitée de l'émission C'est vous qui le dites le 18 septembre: