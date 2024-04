Les prix des légumes frais et de l'électricité en hausse à Saint-Pierre et Miquelon

Les prix à la consommation du premier trimestre 2024 ont été publiés. Certains secteurs sont plus touchés que d'autres, à savoir le coût des légumes frais et de l'électricité.

Manger des légumes frais et se chauffer à l'électrique à Saint-Pierre et Miquelon, un duo économiquement perdant pour ce premier trimestre 2024.

D'après la dernière publication du Comité de suivi de l'indice des prix à la consommation, des hausses ont été constatées entre autres dans ces deux secteurs :

+7,42 % pour les légumes frais

+9,13 % pour l'électricité

Concernant les légumes frais, plusieurs facteurs expliquent cette évolution : la saisonnalité des ventes, l'offre et la demande, les mauvaises conditions météorologiques et les éventuels retards de marchandises engendrant des pertes de produits. Pour les fruits, bonne nouvelle. Ces derniers voient leurs prix diminuer de 2,55 %.

À lire aussi : Depuis le 1er février, la facture d'électricité a augmenté à Saint-Pierre et Miquelon

Si les factures de chauffage au fioul ont augmenté l'an dernier (+13 %), c'est désormais au tour des personnes chauffant à l'électrique de connaître une hausse de 9,13 %. Une hausse expliquée par la revalorisation des tarifs d'abonnement et de consommation de EDF le 1er février dernier.

Les taxes communales aussi à la hausse

Un trimestre également confronté à la hausse de certaines taxes communales à Saint-Pierre et à Miquelon : les ordures ménagères et l'eau (+5,93 %). Ces décisions avaient été prises lors des conseils municipaux du 26 mars 2024 à Saint-Pierre et du 27 mars 2024 à Miquelon.

À lire aussi : Miquelon-Langlade : le conseil municipal annonce des investissements pour près de 10 millions d'euros

À lire aussi : Hausse des taxes communales, budget 2024, projets de construction : le point sur le conseil municipal de Saint-Pierre

Plus globalement, au cours du premier trimestre 2024, le niveau général des prix à la consommation des ménages sur le territoire a augmenté de 1,02 % contre 0,87 % l'an dernier à la même période.