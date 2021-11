Les préparatifs des saveurs de Côte d'Ivoire pour la journée des Communautés à Saint-Pierre

Parmi la dizaine de nationalités représentées lors de la 4ème édition de la journée des Communautés organisée le samedi 6 novembre à Saint-Pierre, figure la Côte d'Ivoire. Des courses à la préparation de leurs mets, nous avons suivi deux cuisinières ivoiriennes passionnées.

Marie Paturel •

Marguerite Paturel et Rebecca Briand sont originaires de la Côte d'Ivoire. Passionnées de cuisine, elles confectionnent des plats typiques de leur pays à l'occasion de la journée des Communautés. Une journée organisée pour la quatrième fois à Saint-Pierre par l'association Femmes de Tous Horizons.

À lire aussi : La quatrième édition de la journée des communautés se prépare à Saint-Pierre et Miquelon

Sur leur stand, un menu copieux aux odeurs de viande et d'oignon est attendu... Thieb de boeuf et ablo, sorte de galette sucrée accompagnée de sauce. Mais avant, il faut trouver tous les ingrédients utiles à ces recettes et pour cela les deux amies doivent anticiper avec les commerces de l'archipel.

On essaye de prévenir les commerces comme ça ils passent nos commandes et on a ce qu'il faut. Marguerite Paturel, membre de l'association Femmes de Tous Horizons.

Parfois l'anticipation n'est pas suffisante. Certains ingrédients sont impossibles à trouver localement à l'image des feuilles de bananes, utiles à la cuisson vapeur pour une majorité de plats africains.

Marguerite et Rebecca s'adaptent et parviennent tout de même à retrouver les goûts qu'elles aiment tant. Des goûts qui les font voyager, à l'autre bout du monde.

Le reportage de Linda Saci, Anastasia Laguerra et Claudio Arthur :