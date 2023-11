Malgré des tarifs en hausse, boom des ventes de billets pour les vols directs entre Saint-Pierre et Paris dès l'ouverture

Ce mardi 21 novembre, les clients ont pu réserver leur billet pour les vols directs entre Saint-Pierre et Paris pour l’été 2024. À 8h30, heure de l’ouverture des guichets, ils étaient déjà nombreux à s’être rendus sur place.

Céline Latchimy-Irissin •

Comme chaque année à la même période, la compagnie locale Air Saint-Pierre propose à la vente ces billets très convoités. Ils permettent en effet la liaison entre Saint-Pierre et Paris en à peine 5h30 de vol, sans escale.

L’année prochaine, les voyageurs de l’archipel pourront directement se rendre à Paris entre le 18 juin et le 3 septembre 2024. Ceux en provenance de Paris pourront venir à Saint-Pierre, sans passer par le Canada, du 17 juin au 2 septembre 2024.

Trois tarifs proposés à la vente

Les voyageurs ont le choix entre le tarif non remboursable et non modifiable, valable uniquement aux dates indiquées.

Autre proposition qui s’offre à eux : le tarif non remboursable mais modifiable pendant un an, avec toutefois une pénalité de 100 euros par segment modifié.

Enfin, le voyageur peut sélectionner un billet avec un tarif remboursable et modifiable, avec également une pénalité de 100 euros par segment modifié ou annulé.

Avec un gain de temps non négligeable les vols directs séduisent. Quid de l’avantage financier ? Pour tenter de répondre à cette question, une comparaison des prix d’un billet aller-retour entre un vol direct et un vol avec escale pour la période allant du 2 juillet au 12 août 2024 a été faite.

Des prix en hausse

En fonction de la formule proposée, un adulte souhaitant aller directement à Paris (sans passer par le Canada) aura la possibilité de payer l’aller 545 euros, pour un non remboursable et non modifiable. Ce prix grimpe jusqu’à 735 euros s’il est remboursable.

Au retour, les tarifs sont compris entre 579 et 769 euros.

Au total, pour un billet aller-retour non remboursable et non modifiable, il faudra donc débourser environ 1 124 euros taxes incluses.

Simulation de réservation d’un billet aller-retour Saint-Pierre - Paris • ©Capture d’écran du site Air Saint-Pierre

Pour la même période, le voyageur paiera au total près de 1 800 euros en passant obligatoirement par Montréal, soit une différence de prix de 700 euros non négligeable.

Enfin, un autre constat peut être fait : les prix pour un vol direct n’ont fait qu’augmenter ces dernières années. À titre d’exemple, en été 2023, pour la même période de voyage, un aller-retour entre Saint-Pierre et Paris pour un adulte était d’environ 1 060 euros soit près de 64 euros de moins.

Depuis la mise en place de cette liaison en 2018, on compte une augmentation de 10 %. Un billet aller-retour depuis Saint-Pierre vers Paris pour un adulte était alors de 1 021 euros, soit près de 103 euros moins cher.

Tarifs de 2018 des vols directs depuis Saint-Pierre vers Paris • ©Capture d’écran du site Air Saint-Pierre

Il faut noter qu’entre 2021 et 2022, les prix de ces billets avaient déjà augmenté de 7 %.

