Mexique et République dominicaine, les eldorados de la vitamine D

Mars et avril voient exploser les demandes de voyage vers les "destinations soleil". Cette année, le Mexique et la République dominicaine se disputent la première place du podium.

Si l'arrivée du printemps marque le retour des oiseaux migrateurs dans l'archipel, il coïncide également avec le départ des voyageurs vers le soleil ! Après l'hiver, les habitants le savent, il faut encore patienter quelques mois avant d'espérer faire le plein de vitamine D à Saint-Pierre et Miquelon.

Les destinations favorites des vacanciers restent Cancún et la péninsule du Yucatán au Mexique, ainsi que Punta Cana en République dominicaine.

Mars et avril sont les mois les plus prisés pour les destinations soleil. Cindy Girardin, Atlas Voyage

Les deux agences de voyage de l'archipel ont d'ailleurs une personne dédiée à ces destinations soleil, et c'est sans conteste les séjours tout inclus, qui constituent la principale demande.

Malgré l'augmentation des forfaits, la demande est autant voire plus importante que l'année dernière. Anne-Claire Drake, Voyages Horizons SPM

Si la hausse des prix n'impacte pas la quantité de séjours vendus, la tendance cette année est tout de même à des vacances un peu plus courtes qu'à l'habitude, soit dix à douze jours.

Des destinations qui tombent à pic

En mars, la population est à la recherche du printemps. Et pour cause, "à partir de mars, on perd la course au soleil" selon Laurent Bavard, prévisionniste à Météo France.

Par rapport à Nantes qui est quasiment à la même latitude que nous, on a quarante heures de soleil en moins au mois d'avril. Laurent Bavard, prévisionniste à Météo France

En avril par exemple, Nantes enregistre 183 heures de soleil, alors que dans l'archipel, on décompte 142 heures ensoleillées dans le même mois (Météo France). "On est du mauvais côté de l'Atlantique" explique Laurent Bavard. "On reçoit l'air froid du continent, et cet air met tout le mois d'avril à se réchauffer".

Résultat, dans l'archipel, le printemps arrive avec six à huit semaines de retard.

Au Mexique en revanche, c'est le moment idéal pour aller prendre un bain de soleil. En mars, l'étoile lumineuse passe l'équateur, c'est ce qu'on appelle l'équinoxe de printemps.

Dans le pays, l'ensoleillement s'accentue alors progressivement, sans être trop agressif, le temps est sec avant l'arrivée de la saison des moissons, la météo est alors parfaite pour profiter de la plage et recharger les batteries, en attendant le retour des beaux jours sur le caillou !