Michaël Lustig : un événement pour "contribuer à réduire les inégalités qui existent encore aujourd'hui".

Alors que la Quinzaine de l'égalité se poursuit jusqu'au 7 mai dans l'archipel, Michaël Lustig, correspondant aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, était l'invité du journal télévisé ce lundi 26 avril.

La Quinzaine de l'égalité a été lancée ce dimanche 26 avril dans l'archipel. Un événement organisé par l'association Les Salines SPM. Un rendez-vous auquel plusieurs partenaires comme d'autres associations, des professionnels, des commerçants, des bénévoles oeuvrant dans des activités culturelles, sportives et le bien-être ainsi que les pouvoirs publics se sont associés.

Lutter contre les stéréotypes

Parmi les thématiques que cette quinzaine permet d'aborder : la lutte contre les stéréotypes, l'une des "grandes causes nationales du quinquennat", explique Michaël Lustig. " ll était tout naturel que nous puissions contribuer à l'organisation de ces événements qui doivent permettre de s'interroger sur notre perception que nous avons réciproquement entre hommes et femmes mais aussi du regard que peuvent avoir les femmes sur elles-mêmes pour justement essayer de limiter ces freins et contribuer à réduire les inégalités qui existent encore aujourd'hui".

