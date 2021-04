Quinzaine de l'égalité : plusieurs manifestations prévues à Saint-Pierre et Miquelon

Hockey, ateliers culinaires, bien-être, musique, théâtre, les actions sont nombreuses pour la Quinzaine de l'égalité à Saint-Pierre comme à Miquelon. Sadia Hadj Abdelkader et Anaïs Lapaix de l'association Les Salines SPM étaient les invitées de la rédaction ce jeudi 22 avril.

Marie-Paule Vidal

Pendant 15 jours Les Salines SPM associations humanitaires, d'entraide et d'action sociale se mobilisent pour lutter contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes dans l'archipel.

Plusieurs partenaires comme des associations, des professionnels, des commerçants, des bénévoles oeuvrant dans des activités culturelles, sportives et le bien-être ainsi que les pouvoirs publics se sont associés à ce grand rendez-vous.

Un évènement riche en activités

Parmi les actions proposées à Saint-Pierre, du hockey sur glace avec les Harfangs, des ateliers culinaires et des contes avec la Mie des mots. Au programme également des séances et des ateliers bien-être individuelles et collectives pour découvrir la santé complémentaire, de la musique, des démonstrations de pole dance, de self-défense ou encore la projection d'une pièce de théatre C.L.I.T.O

À Miquelon, une journée spéciale est aussi d'actualité

Ce sera le 6 mai avec la pièce de théâtre Conservation Liminaire à l'Interruption d'une Tyrannie Ordinaire pour un public à partir de 15 ans. Il y aura aussi de la sophrologie, de la cuisine, un atelier "Yin Yang Yoga" et des séances access-bar.

Sadia Hadj Abdelkader, directrice de l'association Les Salines SPM et Anaïs Lapaix, directrice adjointe étaient les invitées de la rédaction ce jeudi 22 avril. Elles répondaient à Delphine Jeanneau.

Le lancement officiel est programmé le dimanche 25 avril à la patinoire dès 13 h 30, et l'évènement va durer jusqu'au 7 mai 2021.

Les inscriptions sont prises à cette adresse : communication@lessalinesspm.com