Miquelon aux couleurs basques le temps d'un week-end

La fête basque s'invite sur le fronton Txoco Berri pour cette 40ème édition. Pelotaris, chanteurs et danseurs se sont déplacés à Miquelon pour faire durer les festivités un peu plus longtemps.

Elise Marné

À Miquelon, la mairie, l'association Dyna'Miq et l'ASM ont uni leurs forces à celles des bénévoles des associations basques de Saint-Pierre pour offrir à la populalion locale un week-end festif. Retour sur la journée du samedi avec Isabelle Thomelin et Jean-Noël de Lizaraga:

Un événement fédérateur

Au programme des festivités: des parties de pelota gomme pleine, mais aussi des chants, de la danse et de la gastronomie. Les animations ont été assurées par les bénévoles d'Orok Bat, de Bankuen Korua, d'Istasotarrak, d'Euskal Etxea, de Zazpiak Bat, de la Ligue de pelote basque, mais aussi de Dyna'Miq et de l'ASM.

Et à l'issue d'une finale de pelote très disputée le dimanche matin, c'est la paire Malika Plaa et Kemen Goïcoechea qui l'emporte face à Mélanie Janil et Ulrich Girardin 30 à 29.

Voici leurs réactions, recueillies par Jean-Noël de Lizaraga à l'issue de la finale.

