À Saint-Pierre et Miquelon, les lauréats sont connus pour le prix "Entreprendre SPM 2022"

Quatre entrepreneurs ont reçu le prix "Entreprendre SPM 2022" de la CACIMA, après avoir lancé leur activité dans l'archipel, en 2021. Exploitante agricole, commerçante, naturopathe, ou encore ostéopathe, ils ont tous les quatre reçu un chèque de 1000 euros.

SPM la 1ère •

"Un bon coup de pouce", comme chaque année la CACIMA a décerné plusieurs prix à de nouvelles structures lancées en 2021 dans l'archipel. Cette 13ème opération a été réalisée avec le concours de différents organismes : la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, la Caisse d'Épargne CEPAC.

Les lauréats cette année :

À lire aussi : La grille des salaires dans le secteur du commerce revalorisée de 29% à Saint-Pierre et Miquelon

Les lauréats divers sur le territoire

Les Saveurs Fermières

À Miquelon, le bâtiment est en train de se construire pour accueillir cette nouvelle activité. Un cheptel de chèvres devrait arriver au mois de mai 2023. Objectif pour Ketty Orsiny : faire des fromages et de la viande.





À Saint-Pierre, ce nouveau commerce a ouvert ses portes le 30 août 2021 propose une gamme de chaussures pour toute la famille, et de toutes saisons. "C'est une aventure à laquelle il fallait croire" indique sa gérante Ursula Alvarez.

Cabinet de naturopathie de Célia Detcheverry



Célia Detcheverry est revenue sur le territoire il y a plusieurs mois afin de proposer différentes prestations : consultation en diététique, naturopathie, réflexologie plantaire, mais aussi des séances d’auriculothérapie. Des consultations spécialisées pour enfants sont aussi possibles.



Cabinet d'ostéopathie de Vincent Lebrun



Le cabinet a ouvert en septembre 2021. Venu de métropole, Vincent Lebrun propose des séances d'ostéopathie. À la suite du prix décerné ce vendredi, il a tenu à souligner l'accompagnement qui a été fait sur le territoire : "on a une formation, un métier, mais on ne sait pas trop comment créer une entreprise, on est bien accompagnés". Par ailleurs, des séances sont aussi proposés une fois par mois à Miquelon.

Retrouvez les réactions des lauréats suite à cette distinction au micro de Viviane Dauphoud - Eddos et Jérôme Anger