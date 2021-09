Après un tour du monde à la voile, la petite May a fait sa première rentrée scolaire à Miquelon

Ce vendredi 3 septembre marquait le début de l'année scolaire pour 12 millions de petit français. May, 2 ans, a elle aussi fait sa rentrée à Miquelon. Non sans une certaine excitation.

Mehdi Elghazouani

Deux ans. C’est l’âge de la petite May, nouvelle écolière sur l’archipel. Après avoir navigué sur un voilier tout au long de sa courte vie, sa famille décide donc de jeter l’ancre dans le port de Miquelon. Martinique, Chilie, il faut dire que l’enfant a déjà vu du pays.

Le village de l’archipel fait donc office de terre d’accueil idoine pour commencer l’école. «On avait envie d’un peu d’air frais, d’un endroit plus sauvage, sans beaucoup de monde. Saint-Pierre et Miquelon était donc une destination possible» explique Norman Laurent, le papa. C’est donc en petite section, que May évoluera cette année. Elle sera la plus jeune de sa classe.

Le reportage de Karim Baïla et Aldric Lahiton :