Cinq voiliers inscrits pour une course en équipage entre Saint-Pierre et Miquelon

L'Osossoy skippé par Michel Urdanabia termine en tête du tour de l'archipel en équipage. L'épreuve aura réuni cinq voiliers pour une course en deux étapes entre Saint-Pierre et Miquelon. Un défi sportif organisé par l'association Spm spinaker.

Marie-Paule Vidal •

Ils sont 5 voiliers à avoir pris la mer le week-end du 27 au 29 août pour participer au tour de l'archipel. Une course en deux étapes entre Saint-Pierre et Miquelon d'environ 75 miles nautiques. La première se déroulait entre Saint-Pierre et Miquelon en passant par la côte Est. Le retour à Saint-Pierre s'effectuait en passant par la côte Ouest de Miquelon-Langlade.

L'épreuve était organisée par l'association Spm Spinaker. Et c'est l'Osossoy de Michel Urdanabia qui est arrivé premier suivi du Ciao Baby de Philippe Paturel. Le Masdar de Yoan Busnot, l'Abeille des Caps de Bernard Ozon et le Joachim de Myriam Robert complètent le classement.

Retour sur cette course avec Marie Paturel et Jean-Noel Delizaragua.