De l'armée canadienne à agent immobilier à Terre-Neuve, la vie déjà bien remplie du Miquelonnais Tony Lucas

Aujourd'hui agent immobilier à Saint-Jean de Terre-Neuve, Tony Lucas a déjà un parcours bien rempli. À seulement trente ans, il raconte ses différentes expériences de vie à Miquelon, en France métropolitaine et au Canada.

Chloé Borotra •

Tony Lucas est né d'un père Miquelonnais et d'une mère Terre-Neuvienne. Tony lui, a de ce fait la double nationalité. Ce qu'il considère comme un véritable atout. " Avec le passeport Français on a accès à l'Europe, avec le passeport Canadien on a accès à l'Amérique du Nord. Donc c'est vraiment une très très belle opportunité pour les voyages. Il n'y a jamais de problème pour rentrer au Canada. Même aux Etats-Unis c'est beaucoup plus simple. Et pareil en France, avec le passeport c'est magnifique de pouvoir voyager dans toute l'Europe."

Même s'il a vu le jour au Canada, Tony a grandi dans la commune de Miquelon pendant un peu plus de dix ans. Puis, un déménagement en métropole s'est imposé à lui. Une première expérience de vie qui forgera ensuite sa détermination à voyager dans le monde et promouvoir son archipel au délà des frontières.

Ça a été l'occasion d'un peu éduquer les gens et de dire qu'il y avait une présence française en Amérique du Nord qui est vraiment magnifique, et que moi je viens de là Tony Lucas

C'est encore dix années plus tard, au début de sa vie d'adulte, que Tony décide de s'envoler vers Saint-John de Terre-Neuve afin de poursuivre ses études et ainsi se rapprocher de sa famille maternelle. Mais la vie se déroule parfois autrement et c'est dans l'armée canadienne qu'il attérrit. Là-bas, il apprendra à devenir un soldat d'infanterie. "Je me suis engagé dans l'armée après les attentats de 2013 qui ont touché la France" confie Tony. Un moyen pour lui de découvrir un autre univers et "éventuellement, au besoin, être prêt pour servir" ajoute-t-il.

Jeune homme motivé et friand de nouvelles expériences, le voilà aujourd'hui agent immobilier dans la province de Terre-Neuve. Une profession qui en plus de ron rôle dans l'armée, lui permet de vivre chaque journée différemment. Plus récemment, Tony a également accepté un partenariat avec la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon afin de promouvoir l'archipel dans les provinces voisines. "J'ai toujour fait ça, mais là c'est un boulot" conclut Tony. Déjà plusieurs cordes à son arc pour le Miquelonnais, qui reconnaît avoir encore bien d'autres projets.

