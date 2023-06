Au sein de la maison Balenciaga, la Saint-Pierraise Déliane Vigneau poursuit ses rêves dans la haute couture

Le 5 juillet prochain aura lieu le défilé de la maison de haute couture Balenciaga. Un défilé sur lequel la Saint-Pierraise Déliane Vigneau, a travaillé pendant plus d’un an en tant qu’assistante de développement pour la collection homme. Voici son parcours.

Joris Le Gal •

À Paris rue de Sévres, les journées sont longues et éprouvantes dans les ateliers de la maison de haute couture Balenciaga. Les employés sont sur le pont et s’activent pour une raison bien spéciale : ce jeudi 5 juillet aura lieu le grand défilé de la marque.

Un évènement sur lequel travaille la Saint-Pierraise Déliane Vigneau en tant qu’assistante de développement pour la collection homme. "J’ai tellement hâte d’y être", s’enthousiasme-t-elle. "Cela représente plus d’un an de travail, et je suis vraiment enjouée à l’idée de voir toutes les pièces portées."

Déliane a pris soin de masquer ses écrans de travail dans les photos qu'elle nous a faites parvenir. La confidentialité est de mise à quelques jours du défilé. • ©Déliane Vigneau

Il faut dire que pendant toute cette période, Déliane s’est tuée à la tâche. Discussion avec les designers, recherche de façonniers, développement des mini-accessoires ont été le quotidien de la jeune femme. Un quotidien rythmé par sa passion pour la mode et les vêtements tout simplement. "Je gère aussi les nomenclatures par exemple. C'est une feuille qui va lister tout ce dont tu as besoin pour créer un habit comme les fournitures et les mètrages."

Un parcours déjà riche en expériences

De Saint-Pierre et Miquelon, en passant par le collège Lassale à Montréal, puis l'institut de la mode à Paris, Déliane en aura parcouru du chemin pour atteindre son objectif.

À lire aussi : Déliane Vigneau habillera Miss Saint-Pierre et Miquelon pour Miss France

La petite fille qui rêvassait devant les magazines de mode a bien grandi, et peu à peu, les accomplissements se sont succédés, jusqu'au premier CDI décroché il y a un an :

Déjà quand j'ai eu la confirmation de mon premier stage pour Dior c'était la fête... Mais quand j'ai décroché mon premier CDI chez Balenciaga c'était encore plus fort. Quand je dis que je viens de Saint-Pierre, on me demande souvent comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Déliane Vigneau

Déliane Vigneau devant les ateliers Balenciaga. • ©Déliane Vigneau

Malgré un parcours marqué par des collaborations avec de grandes maisons comme Dior, tout n'a pas été aussi simple pour Déliane. Avant de devenir la professionnelle compétente qu'elle est aujourd'hui, elle a dû convaincre ses parents de la laisser vivre son rêve : "Le deal était que j'ai mon bac général avant. Une fois ce diplôme obtenu, ils étaient d'accord pour que je me spécialise."

"Mon rêve serait d'être directrice de collection"

Ne parlez surtout pas à Déliane de créer sa marque. Ce qu’aime la passionnée de mode, c'est "apporter sa touche à des marques déjà bien établies." D'autant plus que la jeune femme se surpend à rêver encore et toujours : "Mon rêve ultime serait d'être directrice de collection. Mais pour cela, il faut de l'expérience et encore faire ses preuves." En attendant, elle profite tout de même des avantages de son poste actuel.

À lire aussi : La Saint-Pierraise Maud Vigneau confectionneuse de robes de rêves à Nantes

Naomie Campbell, Nicole Kidman, ou bien récemment Edouardo Camavinga, sont par exemple les célébrités que Déliane a pu côtoyer dans le cadre d'une collaboration avec Balenciaga dernièrement.

"Ce que j'aime dans mon boulot, c'est qu'il m'arrive de rencontrer des personnes connus", explique Déliane Vigneau. Comme ici, avec Edouardo Camavinga, joueur du réal madrid. • ©Déliane Vigneau

Mais un tel parcours ne se fait pas sans compromis. Soucieuse d'aider des jeunes de l'archipel qui aimerait s'orienter vers la mode, elle prévient : "Il faut se forger une grosse carapace car c'est un milieu difficile. Il faut s'entourer des bonnes personnes, être enjoué et disponible tout le temps."