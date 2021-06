Football : duel au sommet entre l'ASSP et l'ASM

Ce samedi 12 juin à 14h20, suivez la rencontre entre l'ASSP et l'ASM en direct du stade Léonce Claireaux de Saint-Pierre.

SPM la 1ère •

Après un départ en beauté de l’ASM qui a remporté 3 à 1 face à l’ASSP à Miquelon, le second round aura lieu ce samedi 12 juin au stade Léonce Claireaux à 14h20.

Les verts, bien déterminés à remporter le match pour mettre les compteurs à 0, doivent réagir face aux multiples victoires de l’ASM et faire au mieux pour remporter la victoire. L’année dernière ils s’étaient vu enlever leur qualification au championnat de France, il faut donc réitérer l’exploit pour se requalifier cette année.

Les joueurs de l'ASM chercheront quant à eux à continuer sur cette lancée et prendre de l’avance dans le championnat. Malgré un sous-effectif, les oranges ont su montrer dans les derniers matchs que le nombre importait peu et qu’ils ont les moyens et la technique pour gagner une seconde fois le tournoi.

La rencontre en direct

Saint-Pierre et Miquelon la 1ère vous propose de suivre ce match de la coupe Agricole Eco en direct du stade Léonce Claireaux. Fabrice Guérin, notre consultant sera aux côtés de Samuel Monod et Annaïg Morazé pour commenter cette rencontre.