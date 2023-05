L'ASM accueille l'ASIA pour le coup d'envoi du championnat de football à Saint-Pierre et Miquelon

Respectivement 2ème et 3ème du dernier exercice, l'ASM et l'ASIA s'affrontent au stade de l'avenir à Miquelon ce samedi 27 mai pour lancer une saison très attendue par tous les passionnés du ballon rond dans l'archipel.

Mathias Raynaud •

Qui pour succèder à l'ASSP ?

Auteurs d'un doublé coupe championnat l'année dernière, les Verts auront forcément ce samedi un oeil sur Miquelon où s'affrontent leurs deux futurs adversaires dans une saison qui promet quelques surprises avec l'arrivée de trois nouveaux entraîneurs sur les bancs de l'archipel.

A lire aussi > Football : l'ASSP s'offre un doublé coupe-championnat

Si Mickaël Lenoir a signé son retour à l'ASSP où il avait déjà soulevé quelques trophées entre 2014 et 2017, on ne connaît pas encore le style de jeu ni le caractère de Samuel Michel (ASIA) et de Mathieu Brunin (ASM) qui se retrouveront face à face pour la première fois ce samedi.

Le nouvel entraîneur de l'ASM Mathieu Brunin pourrait accompagner ses joueurs sur le terrain en début de saison • ©ASM

Mathieu Brunin : "J'ai une équipe motivée qui a envie de bien faire"

Près d'un mois après son arrivée à Miquelon, le nouveau coach de l'ASM se dit très impatient de commencer la compétition avec son groupe : "je les sens motivés et ils ont été sérieux et réguliers sur les séances d'entraînement, alors maintenant j'ai hâte de voir ça en application", nous dit-il avant d'évoquer la question de son effectif un peu réduit en ce début de saison.

Si l'Association sportive miquelonnaise comptera bien 16 noms sur sa première feuille de match, les Orange devront composer sans plusieurs cadres comme Hugo Gaspard et Nathan Coste qui avaient écopé d'un carton rouge, synonyme de trois matchs de suspension, dans la dernière affiche de la saison précédente, à savoir la finale de la Coupe de l'archipel.

Privés également de Mickaël Boissel, de Briac de Lizaraga ,de Joris Le Gal ou encore du jeune éducateur Ivan Thiriau qui va les rejoindre cette saison, les Miquelonnais devraient néanmoins pouvoir compter sur la présence de leur entraîneur qui pourrait chausser ses crampons pour accompagner son groupe sur la pelouse et "voir le fruit du travail accompli" lors d'une première affiche à domicile.

Samuel Michel compte mettre son expérience au service d'un groupe rajeuni • ©SPM la 1ère

Samuel Michel : "jouer en équipe et tout donner pour ne pas avoir de regret à la fin"

Du côté de la maison jaune, on a choisi de faire confiance à un ancien attaquant expérimenté qui souhaite privilégier la technique tout en laissant une chance à chacun de ses joueurs, et plus particulièrement aux jeunes dont certains viennent tout juste de rejoindre le groupe senior cette année : "à eux de la saisir et de nous démontrer qu'on peut leur faire confiance".

A lire aussi > Vingt ans de football au plus haut niveau pour Samuel Michel, le nouvel entraîneur de l'ASIA

Si l'ASIA espère également des renforts cette saison avec le retour de ses étudiants ou même de l'un de ses capitaines Maxime Gautier, elle pourra toutefois compter sur des joueurs d'expérience dès demain pour encadrer sa jeune génération à l'image de Remy Audouze, David Artano, Mathieu Hivert ou encore Xavier Delamaire qui effectue son retour.

Pour Samuel Michel, ce groupe a déjà bien travaillé ensemble mais ce premier match sera "un saut dans l'inconnu" car il avoue ne pas avoir de visibilité sur le niveau de ses adversaires et du championnat local qu'il espère riche en émotions à la veille de son premier déplacement.

Premier duel programmé à domicile pour l'ASM • ©Association Sportive Miquelonnaise

Et l'ASIA accueillera ensuite l'ASSP à domicile ce mercredi 31 mai au stade John Girardin. Un match que vous pourrez suivre en direct en télévision, sur facebook et sur le site de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère.