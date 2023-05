Vingt ans de football au plus haut niveau pour Samuel Michel, le nouvel entraîneur de l'ASIA

Nouvelle saison, nouvel entraîneur ! Samuel Michel vient d'arriver pour assurer l'encadrement des joueurs de l’ASIA. Après avoir évolué en Ligue 2 et Ligue 1 pendant de nombreuses années, il a saisi l’opportunité de découvrir l’archipel tout en transmettant sa passion pour ce sport.

Carla Bucero Lanzi

Il s’est illustré dans les années 1990 comme joueur professionnel en Ligue 2 avec 450 matchs à son actif, Samuel Michel est passé par les clubs de Niort, Sochaux, Rennes, Paris, Guingamp. “J’étais plutôt dans la catégorie des buteurs”, explique-t-il. En effet, il fut deux fois meilleur buteur du championnat de ligue 2.

Un défi personnel et professionnel

Après quinze ans sur le terrain, Samuel Michel décide d'entraîner dans certains anciens clubs où il a joué. Puis à l'âge de 45 ans, il choisit de se reconvertir et devient conseiller bancaire à Niort, "j'ai suivi un cursus dans ce domaine pour mener à bien ce projet. J'avais envie de faire autre chose."

Pourtant, depuis deux ans, retrouver les terrains le taraude. “Je me suis rendu compte qu’être derrière un ordi n’était pas pour moi”, explique-t-il. C'est alors qu'il découvre l’offre de Saint-Pierre et Miquelon et postule. “J'ai vu un article où Sebastien Cuvier (ex-entraîneur de l'ASSP, NDLR) évoquait son expérience dans l'archipel. J'ai beaucoup aimé son témoignage, fait quelques recherches et j'ai postulé !"

Se lancer dans ce nouveau projet est un défi pour l'ancien footballeur. "Je ne connaissais pas du tout Saint-Pierre et Miquelon. C'est une vraie aventure ! Le froid ne me fait pas peur, j'ai joué à Sochaux. C'est un vrai challenge professionnel. Depuis que je suis arrivé, j'ouvre grand les yeux, toutes les personnes que je rencontre sont très accueillantes. L'organisation du club ressemble à celle d'un club professionnel. Ce n'est que du bonheur. De plus, je n'ai jamais vu de tels paysages, c'est vraiment atypique. D'ailleurs, je prends des photos tout le temps."

Conjuguer technique et plaisir sur le terrain

La technique c’est très important. Le foot est un sport technique avant d’être physique même s’il faut quand même être là physiquement. On va essayer de faire progresser les joueurs techniquement, puis après leur amener des notions tactiques. Samuel Michel Entraîneur de l'ASIA

Transmettre sa passion pour le ballon rond c’est l’objectif que l’attaquant s’est fixé, tout comme celui de gagner le championnat. “Un petit tour en coupe cela fait toujours plaisir”.

Mais avant tout il place l'humain, l'équipe et donc les joueurs, au centre de ses priorités. “Prendre du plaisir aux entraînements, c’est important ! Qu’ils soient assidus, qu’il y ait du monde… Là, je suis servi. Je suis aussi ici pour les accompagner, les faire progresser"

Côté joueurs, on se réjouit à l’unanimité de l’arrivée de ce nouvel entraîneur. Un week-end cohésion d'équipe est organisé le samedi 20 mai et dimanche 21 mai à l'île aux Marins. Quelques jours plus tard, le 27 mai, aura lieu la première rencontre qui opposera l’ASIA à l’ASM.

Retrouvez le reportage de Karim Baïla et Carla Bucero Lanzi :