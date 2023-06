L'entreprise Pêcheurs du Nord reprise par la mairie de Miquelon

Le tribunal de commerce de Saint-Pierre-et-Miquelon a rendu sa décision ce mardi 27 juin. C’est donc une société d’économie mixte composée notamment de la mairie de Miquelon-Langlade qui reprendra la société de pêche et de transformation.

Marion Meyer et Mathias Raynaud •

C'est officiel. Pêcheurs du Nord, placée en redressement judiciaire depuis avril dernier, a trouvé un repreneur. Après avoir obtenu un délai supplémentaire par le Tribunal de Commerce, l'entreprise est finalement reprise par une société d'économie mixte composée de la mairie de Miquelon-Langlade, l'entreprise Max Girardin et un groupement de pêcheurs.

Elle échappe donc à la liquidation judiciaire et au licenciement de ses salariés. 15 des 16 salariés garderont leur emploi. Seul le conseiller technique et administratif est licencié "pour motif économique", indique le Tribunal de Commerce.

Cette reprise est "une satisfaction" pour le maire de Miquelon-Langlade Franck Detcheverry.

C'est le début d'une nouvelle histoire, qui va demander beaucoup de travail, pour arriver à développer une activité pérenne sur la commune. Franck Detcheverry, maire de Miquelon-Langlade

Le Tribunal de Commerce a rendu son délibéré ce mardi 27 juin suite à l'audience du 21 juin dernier tenue à huit clos.

Deux offres de reprise avaient été déposées. La deuxième candidature était à l'initiative d'un groupement d'entreprises privées. "On a oeuvré pendant une vingtaine d’années dans la filière pêche. Aujourd'hui, il y a de nouveaux intervenants et on leur souhaite bonne chance et de la réussite car l'avenir de la pêche dépasse largement les hommes dans l'archipel", a réagit Tony Hélène, impliqué dans cette deuxième candidature de reprise de l'entreprise Pêcheurs du Nord. Il ne fera pas appel de cette décision.

Reprise totale de l'infrastructure

L'ensemble des actifs incorporels (licences, brevets, fonds de commerce, logiciels et marques) et financiers, les stocks, les deux usines situées à Saint-Pierre et à Miquelon et le navire Cap Marie seront intégralement repris. Le Tribunal de Commerce a fixé la valeur totale à 250.000 euros.

Pêcheurs du Nord appartenait au groupe Le Garrec. Depuis 2017, la société de pêche et de transformation des produits de la mer connaissait des difficultés : baisse du nombre de quotas de morue, pannes techniques sur ses navires...