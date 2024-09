La population d'insectes du côté de Mirande fait l'objet d'une analyse très poussée

Analyser le potentiel impact sur l'environnement de l'ouverture de l'étang de Mirande à la mer, c'est l'objet du projet mis en place par un Saint-Pierrais, spécialiste des insectes. Toutes les deux semaines, Axel Hacala procède au relevé des pièges pour étudier ses proies.

C'est une mission très particulière que mène Axel Hacala depuis le mois de juillet dernier. Il étudie le milieu terrestre pour voir comment ce dernier va évoluer.

En effet, Axel Hacala participe activement au projet de reconnexion de l’étang de Mirande à la mer. L'objectif est d'analyser, grâce à ces petites bêtes, le potentiel impact sur l'environnement de l'ouverture de l'étang à la mer.

Pour cela, le spécialiste des araignées et des insectes a installé, depuis juillet dernier, des "pièges Barber" du côté de Mirande à Miquelon qui lui "permettent de récupérer des petites bêtes et plus particulièrement des arthropodes pour les identifier plus en détail, car chaque espèce a une écologie particulière".

78 pièges contenant "de la saumure, à savoir de l'eau salée à 250 grammes par litre et donc peu dommageable pour l'environnement " ont été installés dans les tourbières dont 24 au niveau du Versant de Mirande. Une fois relevé, son contenu est ensuite analysé en laboratoire par Axel Hacala.

