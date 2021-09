Les enseignants ont fait leur rentrée des classes à Saint-Pierre et Miquelon

Les enseignants ont retrouvé leur établissement respectif ce jeudi 1er septembre dans l'archipel. Ils ont ainsi pu connaître leurs emplois du temps et préparer en amont l'accueil des élèves ce vendredi. A Miquelon, tous étaient heureux de retrouver leurs collègues.

Marie-Paule Vidal •

C'était ce jeudi la rentrée des classes pour les professeurs de Saint-Pierre et de Miquelon. Un jour après leurs homologues de l'hexagone. Des retrouvailles très appréciées après plusieurs semaines de vacances. Lors de la réunion de rentrée de nombreux sujets ont été abordés.

À lire aussi : Rentrée des classes : quel protocole sanitaire à Saint-Pierre et Miquelon ?

Au coeur des discussions à Miquelon, le contenu pédagogique, les emplois du temps et la mise en place d'une nouvelle activité cette année à savoir la création d'une section foot.

Les effectifs dans l'archipel

A Miquelon, 6 professeurs sont en poste dans l'enseignement du premier degré, ils sont 5 au collège. 77 élèves sont inscrits pour cette rentrée 2021. Ils seront 16 en maternelle, 35 en élémentaire et 26 au collège.

A Saint-Pierre aussi les enseignants ont retrouvé les bancs d'école une petite journée avant les jeunes enfants, les collégiens et les lycéens. Ils sont 49 dans le premier degré et 78 dans le second degré. Le nombre d'élèves s'élèvent au total à 1043 dont 530 au primaire, le reste dans le secondaire.

Karim Augustin Baïla et Aldric Lahiton ont assisté au retour des enseignants dans leur école.