Misaotra, une association très active aussi à Miquelon

Invitée de l'émission C'est vous qui le dites, Barbara Briand Dearburn parle des parrainages et évoque les prochains évènements proposés à Miquelon afin de lever des fonds pour l'association Misaotra qui œuvre pour les enfants de Madagascar.

Chloé Borotra •

C'est une autre cause pour laquelle la population de Miquelon se mobilise fortement : aider des enfants en soutenant l'association Misaotra, créée en 2001 par Chantal et Hervé Huet. Depuis plus de vingt ans, grâce aux fonds récoltés, l'association est en mesure de venir en aide à de nombreux enfants de Madagascar.

Ces fonds sont levés grâce à des évènements organisés plusieurs fois par an, mais aussi par le biais de parrainages qui consistent à transmettre par colis des denrées et autres produits de première nécéssité à destination de l'Océan Indien. À Miquelon, ce sont plus de vingt parrains et marraines qui aident la population malgache et qui s'investissent fréquemment auprès de l'association.

Ce week-end, une vente sera proposée au sein du foyer Soeur Marie-Madeleine. Barbara Briand Dearburn, membre de Misaotra et marraine d'une petite Tina, explique au micro d'Annaïg Guibert que de nombreux produits seront proposés tels que des objets artisanaux ou encore des épices, arrivés tout droit de Madagascar. Des gâteaux garniront également les tables. Vous pourrez retrouver les bénévoles dimanche à partir de 10 heures.

L'entretien intégral de Barbara Briand Dearburn invitée de l'émission C'est vous qui le dites mardi 10 octobre: