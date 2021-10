Semaine bleue : les ainés de Miquelon profitent de l'évènement pour découvrir la caserne des pompiers et leurs missions

Les séniors de la commune avaient rendez-vous ce mercredi 6 octobre à la caserne des pompiers pour un moment de partage intergénérationnel puisque les élèves de CM1 étaient aussi présents. L'occasion de revoir tous ensemble les gestes de premier secours.

Marie-Paule Vidal •

Depuis le 4 octobre dernier, les aînés de Miquelon ont de quoi s'occuper. Là-bas aussi la semaine bleue est un rendez-vous très attendu. Après la traditionnelle remise de fleurs qui ouvrent les festivités, les personnes âgées avaient un programme très chargé.

Au menu : de la marche nordique, de la belote, le tour de Miquelon-Langlade, un atelier créatif, du yoga sur chaise, de la cuisine ou encore un atelier mains vertes mais pas seulement. Une quinzaine de séniors s'est également rendue à la caserne des pompiers de Miquelon. Invités par les soldats du feu, en présence des élèves, les ainés ont pu assister à des démonstrations de gestes qui sauvent .

C'est très intéressant, c'est pourquoi je suis venue avec les autres [...] je n'étais jamais venue, ça m'a fait vraiment plaisir, je trouve qu'ils ont beaucoup de matériels. Marie-Thérèse Gaspard

Un rendez vous intergérationnel qui avait pour but de tous les rassurer sur les différentes missions des pompiers. La commune de Miquelon-Langlade compte 13 volontaires.

Ils posaient des questions donc nous ça nous réconforte aussi dans l'idée qu'on a sur le devenir de la caserne. Emmanuel Briand, pompier

Flavie Bry et Marie Paturel ont assisté aux démonstrations.

Autre moment fort de la semaine bleue à Miquelon, l'atelier "Party game" organisé par l'association Restons Chez nous. C'était à la résidence Pomme de pré ce mardi 5 octobre. Et le jeu phare de cet après-midi festif, le jeu de cartes appelé le skip-bo mais la belote avait aussi ses adeptes.

Le reportage de Marie Paturel et de Flavie Bry.

La semaine bleue se poursuit à Miquelon avec au programme ce vendredi 8 octobre, le jeu de l'oie et de l'outarde et un bingo. Le samedi 9 octobre, les séniors sont conviés à un tournoi de pétanque et un apéritif dinatoire. Enfin, dimanche 10 octobre place à la messe de clôture et la projection de films anciens.