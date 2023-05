Une reprise très attendue pour les amateurs de pêche à la truite de Miquelon

À Miquelon, les mordus de la pêche sportive ont sorti les cannes et leurs appâts pour aller titiller la truite. C'est aussi, pour plusieurs d'entre eux, un moment de détente.

Marie-Paule Vidal •

La saison de pêche à l'omble de fontaine a débuté aussi à Miquelon-Langlade le 1er mai.

Ils sont une centaine à avoir pris leur permis auprès de l'association des joyeux pêcheurs de Miquelon.

À lire aussi : Ouverture de la saison de la pêche aux truites dans l’archipel, quelles règlementations ?

Et les amoureux de la pêche sportive n'hésitent pas à se lever très tôt pour se rendre sur les différents lieux de pêche. Si le but est de capturer le plus de truites possible, il est impératif de se limiter au nombre de poissons autorisés. La saison de pêche à la truite est aussi synonyme de belles promenades et de détente pour de nombreux passionnés.

Ça fait du bien, ça déstresse. Il faut profiter de la nature. Ça nous sort du quotidien. Lorenzo Detcheverry

La pêche sportive est ouverte à toutes et à tous. Et dès le plus jeune âge, certains sont déjà très mordus même si le constat est bien réel. Les truites ne semblent pas nombreuses dans les étangs et les ruisseaux pour l'instant.

C'est une passion. L'hiver, j'ai hâte que ce soit l'été pour aller pêcher. Enzo

Karim baila et Jean-Noel De Lizaragua ont rencontré des passionnés de la première heure.

©saintpierreetmiquelon

Et pour tout savoir sur la règlementation...