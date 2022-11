Musique et jeux de société le temps d'un après-midi intergénérationnel pour la journée mondiale de l'enfant

L'association proposait ce dimanche 20 novembre, un rendez-vous festif placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur autour des jeux de société et de la musique. Une vingtaine d'enfants et d'adultes s'est retrouvée le temps d'un après-midi.

Marie-Paule Vidal •

"On est venus en famille et on peut faire pleins de choses que l'on ne connaît pas" . Émy a profité des animations proposées par La mie des mots pour découvrir de nouveaux jeux de société. Elle est venue en famille comme bon nombre de participants qui ont répondu présent à l'appel des membres de l'association. À lire aussi : À Saint-Pierre et Miquelon, les lauréats sont connus pour le prix "Entreprendre SPM 2022" Un après-midi récréatif qui avait lieu à l'occasion de la journée mondiale de l'enfant. En général, on fait des activités qui s'adressent soit aux enfants, soit aux adultes et là on avait le goût de mêler plusieurs générations. Bianca Chareyre, membre de l'association la Mie des mots Parents, grands-parents, amis, enfants et petits-enfants ont en également profité pour déguster les gâteaux faits maison, le tout dans une ambiance sympathique puisque la musique et le chant étaient aussi au rendez-vous. Ambiance au local de l'association avec Gaël Ho-A-Sim et Jérôme Anger. ©saintpierreetmiquelon

