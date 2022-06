Neuf sapeurs-pompiers de Miquelon-Langlade reçoivent leur diplôme d'équipier de première intervention en montagne

Une remise de diplômes était organisée ce mardi 15 juin pour officialiser le nouveau statut des neuf sapeurs-pompiers de la commune. Une cérémonie qui officialise leur formation réalisée en avril dernier lors des exercices fictifs franco-canadien de secours et de sauvetage.

Marie-Paule Vidal •

Ils font partie du cercle très fermé des équipiers de première intervention en montagne, les sapeurs- pompiers de la commune de Miquelon-Langlade viennent de recevoir leur diplôme.

Un précieux sésame qu'ils ont déjà décroché suite à la formation qu'ils ont suivie en avril dernier notamment sur les falaises du Cap de Miquelon. Un exercice de sauvetage et d'hélitreuillage réalisé dans le cadre de l'opération Sarex menée conjointement par le Canada et Saint-Pierre et Miquelon.

Grâce à ce diplôme , ils peuvent désormais intervenir en milieu périlleux.

Actuellement, on est en train de développer le matériel nécessaire à cette nouvelle spécialité. Les sapeurs-pompiers de Miquelon et de Saint-Pierre sont aujourd'hui capables de prendre en charge une victime et de l'évacuer en barquette dans des milieux aquatiques et les pompiers sont formés pour faire un abordage de victimes. Guillaume Geay, coordinateur de la sécurité civile à la préfecture de Saint-Pierre et Miquelon

L'idée était aussi d'intervenir conjointement et dans les meilleures conditions avec les équipes de sauvetage et de secours par voies aériennes, maritimes et terrestres.

Retrouvez l'interview complet de Guillaume Geay. Le coordinateur de la sécurité civile, interrogé par Mathias Raynaud, était en duplex de Miquelon.

©saintpierreetmiquelon

Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du maire de la commune, Franck Detcheverry a tenu ici à rendre hommage à ses sapeurs- pompiers.

Ça les sécurise dans leurs interventions et ça sécurise aussi la population. Franck Detcheverry, maire de la commune de Miquelon-Langlade

On écoute Franck Detcheverry.