Un nouveau pass de soutien financier pour les scolaires de Saint-Pierre et Miquelon

À l'approche de la rentrée des classes, la collectivité territoriale propose un nouveau pass destiné aux jeunes de Saint-Pierre et Miquelon.Issu de la fusion du pass Sport culture et du Pass'partout, le pass Collectivité jeunes a pour objectif de promouvoir et faciliter l'accès à la pratique sportive, culturelle et artistique mais aussi d'apporter un soutien financier à l'achat des fournitures scolaires.Le reportage de Marie Paturel et de Jérôme Anger.