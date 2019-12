Bilan mitigé à l'issue de la dernière réunion de l'observatoire des prix à Saint-Pierre et Miquelon

Une réunion de l'observatoire des prix à Saint-Pierre et Miquelon se tenait ce mardi 10 décembre à la CACIMA.

Mehdi Elghazouani •

Mis en place en 2012, l'observatoire des prix a pour mission de lutter contre la vie chère à Saint-Pierre et Miquelon. Une nouvelle réunion de cet observatoire se tenait ce mardi à la CACIMA en présence du préfet Thierry Devimeux, d'élus et de représentants du monde économique et socialIntérrogés à l'issue de cette réunion, le député Stéphane Claireaux et Myriam Robert, représentante du groupement de participation citoyenne, semblaient s'entendre sur le manque de données à disposition de l'observatoire. Pour Nicolas Loreal, de l'union départementale Force Ouvrière, cette absence de données empêche également l'observatoire d'effectuer des recommandations sur la question des revenus.Le reportage de Flavie Bry et Anthony Capra.Laurence Mouysset, présidente de l'observatoire, était l'invitée de Claudio Arthur dans le JT de ce mardi 10 décembre.