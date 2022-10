Opération de déminage à Saint-Pierre et Miquelon

Un colis suspect est détecté dans un lieux à risques : Quels sont les moyens d'urgence à mettre en place et comment intervenir en toute sécurité ? À cette occasion, des membres de l'unité de déminage de la Gendarmerie royale du Canada sont en mission de repérages toute cette semaine à Saint-Pierre et Miquelon.

Ils sont arrivés dans l'archipel lundi 17 octobre avec dans leur bagage un robot et pas n'importe lequel. Celui-ci a pour but de détecter des explosifs à distance. Une aide très précieuse pour les démineurs. Pendant quatre jours, les deux membres de l'unité de la Gendarmerie royale du Canada visitent les différentes zones sensibles de Saint-Pierre et Miquelon et en profitent pour mettre l'automate en service.

C'est une démonstration pour présenter nos équipements robots afin d'intervenir en cas de colis suspect dans un aérogare par exemple, si l'on soupçonne des explosifs. À ce moment, là nous seront prêts. Tim Williams, sergent d'état major. commandant du district Placentia

Aéroport, ports, usine EDF, la visite de ces lieux "sensibles" est primordiale. Elle a pour but de permettre aux Canadiens d'intervenir au plus vite sur des lieux qu'ils connaissent désormais.

Des interventions réalisées avec l'aide de la Gendarmerie de Saint-Pierre et Miquelon.

Si les personnels de l'aéroport découvrent un colis suspect, on va appeler la gendarmerie qui va venir faire une évaluation. J'ai des gendarmes qui sont formés pour ça [...] S'ils estiment qu'il y a un risque d'explosion, ils vont geler la scène et mettre en place un périmètre des sécurité de manière à éviter que l'on vienne toucher l'objet le temps que nos camarades canadiens nous rejoignent sur Saint-Pierre et Miquelon. Colonel Éric Misserey, commandant de gendarmerie

