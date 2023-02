Patinoire : la commission de sécurité saisie pour une éventuelle ouverture partielle aux spectateurs

A la demande des clubs utilisateurs de la patinoire, une réunion s'est tenue vendredi soir avec le président de la Collectivité territoriale Bernard Briand. Il s'agissait de trouver un accord par rapport aux retards des travaux pour une ouverture en mode "moins dégradée" qu'actuellement.

La réunion a duré près d'une heure entre les représentants des associations utilisant l'infrastructure territoriale, comme la Ligue des Sports de glace (patinage artistique, curling) et les clubs de hockey.

Le 30 janvier dernier, dans un courrier commun, ces associations demandaient une ouverture des gradins et de la cafétéria, qui était à nouveau repoussée par le nième retard annoncé dans les travaux de finition autour notamment du sas d'entrée au public. Elles mettaient en avant la pénalisation financière que cela représentait dans leur budget annuel, avec l'impossibilité notamment d'organiser certains évènements habituels (tournois, galas...).

A la sortie de cette réunion, les clubs étaient toujours en attente d'une réponse :

"La collectivité territoriale va saisir la commission de sécurité pour savoir s'il va y avoir des avancées sur le sujet. On ne nous a pas donné de date, expliquait Fabrice Guérin, président de la Ligue de Hockey sur glace. Peut-être le 15 avril, ou au mois de mai. On sait qu'il y a des associations comme les Missiles ou les Harfangs qui avaient des obligations aux mois de mars et avril avec notamment la venue d'équipes de Terre-Neuve."

On espère que la commission va trouver une solution pour accueillir au moins un petit peu de public. Fabrice Guérin, président de la Ligue de Hockey sur Glace

En effet, suite à des travaux, aucun accueil de public n'est possible tant qu'une visite de la commission de sécurité n'a pas donné son aval officiel.

La Collectivité Territoriale n'a pas souhaité s'exprimer auprès de nos journalistes Martine Briand et Jérôme Anger à la fin de cette réunion.