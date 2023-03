Plusieurs opérations relayées à Saint-Pierre et Miquelon pour le Festival international du film d'éducation

Projection de courts métrages, ateliers bruitages et effets spéciaux au cinéma, voici les deux grandes actions menées dans le cadre de la deuxième édition du FIFE. Près d'une quarantaine de films seront présentés aux scolaires, aux séniors ou encore aux personnes en situation de handicap. Un événement programmé du 27 mars au 1er avril.

L'objectif principal de cet événement est d'inciter les différents publics à réfléchir collectivement à des enjeux de société tels que l’égalité filles-garçons, le handicap, l’écologie ou encore le respect de la différence.

Une prise de conscience qui passe ici par le visionnage de courts et de moyens métrages à travers le montage, le bruitage ou encore les effets spéciaux.

Le Festival international du film d'éducation cherche à toucher le plus de public, à faire venir les enfants et les autres publics dans les salles de cinéma et à interroger le spectateur sur des thématiques sociétales Louise Bourtourault, chargée de production et coordinatrice des échos du FIFE

Près d’une quarantaine de films ont été sélectionnés pour l'occasion. Ils seront présentés, entre le 27 mars et le 1er avril, aux élèves des écoles maternelles, du primaire et du secondaire des établissements du privé et du public. Des films et des ateliers sont aussi organisés au Relais des enfants. La journée du 30 mars sera consacrée exclusivement au public de Miquelon. Enfin des rendez-vous sont aussi fixés pour les personnes du troisième âge et pour les personnes en situation de handicap.

Le Festival international du film d’éducation est animé par deux missionnaires du centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active : Louise Bourtourault, chargée de production et coordinatrice des échos du FIFE au sein des centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active et Michel Ponthieu, responsable technique au sein des CEMÉA

Dans l'archipel, la manifestation est portée par la Direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ainsi que par la Mission aux Affaires Culturelles en lien avec le CEMÉA, la Collectivité territoriale, la Mairie de Saint Pierre. Participent également Amaury Heudes, animateur au Relais des enfants, Cédric Lebailly adjoint au patrimoine principal à la bibliothèque municipale de Saint-Pierre et Annick Derouet conseillère éducation populaire et jeunesse.

Les 776 invités de ce festival pourront ainsi découvrir des courts et moyens métrages sélectionnés par les animateurs du projet et les équipes pédagogiques.

Au programme également, des échanges sur le deuil, les questions de genre, l'usage des smartphones ou encore le harcèlement. Des thèmes abordés lors de la première séance ce lundi 27 mars en ouverture du Festival international du film d'éducation. Et le message semble bien passer auprès des enfants.

Tout le monde est différent. Comme ils nous ont appris, il y a des gens qui se font harceler dans le monde. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais c'est dur pour eux, mais quand même ils supportent. Naëlle, élève

Martine Briand et Jérôme Anger se sont rendus au cinéma du centre culturel et sportif. Le public du jour : les enfants de CM1 et de CM2 de l'école Sainte-Croisine et du Feu Rouge.