Pour Betsy Godet, l'anglais "c'est comme le sport, ça se pratique"

Depuis deux ans maintenant, Betsy Godet accompagne jeunes et moins jeunes dans leur apprentissage de la langue de Shakespeare. Écoute, partage et bienveillance sont au cœur de sa méthode d'enseignement.

Apprendre l'anglais tout en s'amusant, c'est la formule choisie par Betsy Godet. La jeune femme accompagne les enfants mais aussi les adultes dans l'acquisition de la langue depuis deux ans maintenant.

À lire aussi : Le restaurant pédagogique du lycée Emile Letournel fête la Saint-Valentin

Les cours se font sous la forme d'ateliers personnalisés durant lesquels on travaille la compréhension orale et l'expression mais aussi la lecture et l'écriture.

Confiance et partage

Autre élément clef de sa méthode, la bienveillance. "On reste dans la gentillesse, la confiance, le partage, c'est le plus important", explique Betsy.

Le reportage de Solène Anson et Matéo Stéphan :