Pour Bruno André, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, "il s’agit de poursuivre ce qui a été fait" dans l'archipel

Bruno André, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, a officiellement pris ses fonctions. Invité ce lundi 21 août du journal télévisé, le représentant de l’Etat s’est exprimé sur les dossiers qui l’attendent et sur lesquels il devra se pencher.

"Il y a des dossiers importants qui ont déjà été menés. Il s’agit maintenant de poursuivre ce qui a été fait. Je suis très enthousiaste de travailler avec l’ensemble de la population" commente Bruno André, préfet de l’archipel.

Vie chère, gestion des déchets, logement… Plusieurs dossiers l’attendent.

"Le coût de la vie impacte l’ensemble des Français"

L’une des problématiques que connaît Saint-Pierre-et-Miquelon est la vie chère. S’il reconnaît les difficultés que cela engendre dans le quotidien des ménages, il a souligné les dispositifs d’aides mis en place par le Gouvernement mais également au niveau local, par la Collectivité Territoriale.

Le coût de la vie impacte l’ensemble des Français. (…) La rentrée scolaire n’y échappe pas. L’allocation de rentrée scolaire est là pour aider. Le territoire ainsi que les élus participent à cette aide aux familles. Bruno André, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

"Il faudra traiter toutes ces problématiques avec les difficultés du caractère insulaire"

Le préfet a également évoqué la biodiversité de l’archipel, la transition écologique ainsi que la construction de logements. "On veut construire des logements à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais dès l’instant où vous construisez, il faut des équipements collectifs, des routes, des réseaux. Il faut savoir comment tout cela est connecté et financé. Il faut aussi se demander d’où vient l’eau, l’énergie, où vont les eaux usées et les eaux pluviales" souligne-t-il.

Sur ces questionnements, il y a une réelle prise de conscience de la population et c’est intéressant. Bruno André, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

Une prise de conscience qu’il constate également sur le tri des déchets. "Maintenant, pour les jeunes c’est naturel. Ils nous font parfois la leçon et ils ont bien raison. C’est très encourageant de vouloir travailler là-dessus" lance-t-il.

C’est vrai que lorsque l’on a un archipel aussi intéressant d’un point de vue biodiversité avec des atouts considérables en termes d’attractivité par sa préservation, évidemment, il faudra traiter toutes ces problématiques avec les difficultés du caractère insulaire. Bruno André, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

Au cœur des attentes des Saint-Pierrais et des Miquelonnais également : le déplacement du village de Miquelon ainsi que le développement et l’entretien des ports de l’archipel. "Miquelon et Saint-Pierre ont des problématiques différentes avec une consommation différente" déclare le préfet. "Quand on définit des priorités, c’est aussi notre capacité à faire. Est-ce qu’on a des entreprises qui sont capables de le faire et dans quel délai ? Quelles sont les contraintes ? C’est tout ça qu’on doit construire ensemble" ajoute-t-il.

La population est vigilante : elle veut développer son territoire et, à juste titre, le préserver. C’est cet équilibre qu’il faut trouver avec les acteurs de terrain. Bruno André, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

Des rencontres et visites prévues

Arrivé dimanche 20 août dans l’archipel, Bruno André aura donc fort à faire sur le territoire. Le représentant de l’Etat a déjà un agenda chargé.

Dès ce mardi, il rencontrera les élus de la mairie de Saint Pierre et de la Collectivité, les acteurs du monde économiques, les syndicats et le MEDEF.

Jeudi 24 août, il prendra la direction de Miquelon afin d’échanger avec les élus de la mairie. Au programme également : des ateliers municipaux, visite du futur site du village de la commune, de la société de pêche, des services de l’Etat.

En fin d’après-midi, il rencontrera les agriculteurs et les pêcheurs.