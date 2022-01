Quelles différences entre le pass sanitaire et le pass vaccinal ?

Le pass sanitaire sera t-il en place à Saint-Pierre et Miquelon comme le souhaite Christian Pouget, préfet de l'archipel ? Celui-ci devrait être transformé en pass vaccinal et applicable dès le 15 janvier prochain. Le texte de loi est d'ailleurs examiné à l'Assemblée nationale.

Marie-Paule Vidal •

Après une nouvelle suspension concernant l'examen du texte sur le pass vaccinal à l'Assemblée nationale dans la nuit de mardi à mercredi et ce en raison des récents propos d'Emmanuel Macron sur les personnes non-vaccinées, les débats ont repris ce mercredi 5 janvier dans l'après-midi.

En attendant, c'est le pass sanitaire qui est en place en France métropolitaine et dans plusieurs autres territoires ultramarins. Dans l'archipel, cette mesure n'est pas encore en place mais le préfet de Saint-Pierre et Miquelon, Christian Pouget, souhaite sa mise en application dès que possible. Une mesure qui divise les élus de l'archipel mais aussi la population.

Et face à la recrudescence des cas positifs à la Covid-19, les différentes réglementations changent en fonction des variants. Difficile parfois de s'y retrouver.

Qu'est-ce que le pass sanitaire ?

C'est un document en format papier ou numérique qui comprend :

le certificat de vaccination sous forme de QR Code

la preuve d'un test PCR ou antigénique négatif ayant moins de 24 heures

ou

un certificat de rétablissement au coronavirus qui doit avoir au moins 11 jours et moins de 6 mois.

Celui-ci s'adresse aux personnes de 12 ans et plus. Les enfants de moins de 12 ans sont pour l'instant dispensés de ce pass sanitaire.

Qu'est ce que le pass vaccinal ?

Quand au fameux pass sanitaire, le gouvernement souhaite le remplacer par le pass vaccinal. Ce dernier est toujours au coeur des discussions à l'Assemblée nationale. Son examen a fait l'objet de multiples suspensions dans l'hémicycle.

Le pass vaccinal devrait comporter les preuves de vaccination, à savoir les trois doses. Il devrait entrée en vigueur le 15 janvier 2021 s'il est voté par le parlement.

