Quintuple championne du monde de karaté, Alexandra Recchia dispense ses conseils à Saint-Pierre

Les tatamis du Karaté club Saint-Pierrais accueillent une championne pendant les vacances de la Toussaint. La karatéka Alexandra Recchia donne des cours aux jeunes licenciés de 7 à 12 ans.

De précieux conseils, dispensés par une grande championne : voilà ce dont ont bénéficié les jeunes licenciés du Karaté-club Saint-Pierrais lundi 28 octobre. La quintuple championne du monde de karaté Alexandra Recchia est venue à Saint-Pierre spécialement pour leur donner cours, suite à l'invitation de la présidente du club Céline Largerie.

À lire aussi : Des membres du club de karaté de Saint-Pierre formés par une pointure de la discipline

Sur le tatami, les jeunes karatékas écoutent attentivement les instructions de celle qui est la plus titrée de l'histoire de son sport. Certains se verraient même suivre sa trace, et rêvent de podiums et de médailles, comme ils l'ont raconté à Ivan Rakotovao et Aldric Lahiton :