Une reprise attendue pour les jeunes voileux de Saint-Pierre

L'école de voile de Saint-Pierre a repris du service la semaine dernière. Plusieurs jeunes mordus étaient sur l'eau hier. Optimistes, catamarans, paddles... tous les équipements sont désormais de sortie. Une reprise tardive en raison de la crise sanitaire.

Une formation pour deux jeunes Saint-Pierrais

Reprise la semaine prochaine pour les scolaires

Cinq jeunes marins en herbe, prêts à grimper dans leur optimiste. Un soleil radieux et quelques brises légères : le temps était parfait hier pour une sortie en mer. " Ce que j'aime, c'est le fait de pouvoir partir seule sur un bateau ", déclare Charlie-Jeanne, très enjouée.Léo Baudry, moniteur de voile, fraîchement arrivé de Morlaix, en Bretagne, s'occupe d'aider les matelots. C'est sa première saison sur l'archipel et tout juste son deuxième cours avec l'école de voile. " Je leur apprends à se placer dans le bateau, tenir la voile et la barre, comment diriger le bateau et au fur à mesure, à affiner les réglages pour arriver à un niveau d'autonomie correct " explique-t-il.Des optimistes sur l'eau, mais aussi deux catamarans composés d'un équipage plus aguerri. Il effectue des manoeuvres techniques. " On fait actuellement un triangle, dans le cadre d'un stage de perfectionnement " précise Christine Capandéguy, directrice de l'école municipale de voile de Saint-Pierre.De la technique pure avec un objectif précis : deux Saint-Pierrais partent en métropole en septembre pour passer le Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) en voile. " Pour pouvoir entrer en formation, il faut passer des tests pratiques. Et là, ils en train de se préparer puisque les tests se dérouleront du 1er au 3 juillet, sous ma supervision ", conclut-elle.Tout au long de la période estivale, l'école municipale de voile propose plusieurs activités pour les enfants et les adultes. Notamment des stages multi-activités avec de la planche à voile, paddle ou du moussaillon. Des sessions qui affichent déjà presque complet. Dès la semaine prochaine, ce sont les scolaires qui reprennent le chemin de l'eau.Le reportage de Marie-Paule Vidal et Aldric Lahiton.