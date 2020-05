Reprise des sorties en plein air pour les coureurs de la Foulée des Îles

Un petit nombre de coureurs amateurs s'est réuni ce dimanche matin pour une reprise des entraînements en douceur. Les membres de l'association sportive la Foulée des Îles s'étaient donné rendez-vous pour effectuer un parcours de douze kilomètres à travers les endroits emblématiques de Saint-Pierre.

Flavie Bry •

Les conditions étaient idéales ce dimanche matin pour une reprise de la course à pied en extérieur. Cinq coureurs de la Foulée des Îles se sont donné rendez-vous au local du club pour le départ d'un circuit de douze kilomètres. Pour ce retour à l'entraînement chacun est allé à son rythme.Avec l'annulation de la mythique course des 25 Km de Miquelon, cette saison sportive s'annonce d'ores et déjà bien triste.Le reportage de Samuel Monod et Inès Pons-Teixeira.