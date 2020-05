Reprise des visites à la maison de retraite : soulagement pour les familles de Saint-Pierre

À Saint-Pierre, les résidents de la maison de retraite et de l'USLD peuvent à nouveau recevoir des visites depuis le 15 mai. Si celles-ci sont limitées et très encadrées, elles permettent déjà aux familles de rompre l'isolement.

Mathias Raynaud •

Une seule visite de 30 minutes chaque semaine

©saintpierremiquelon

C'est un premier soulagement pour les résidents et leurs familles. Après plus de deux mois d'isolement, les aînés de la maison Églantine et de l'unité de soins de longue durée (USLD) peuvent à nouveau recevoir des visites.Si le protocole est très strict pour préserver la santé de ces personnes plus vulnérables, il permet néanmoins de reprendre un contact réel après des semaines d'échanges virtuels.C'est le cas de Michel et de sa mère qui ont pu se retrouver dans une salle dédiée de la maison de retraite de Saint-Pierre.Le reportage de Marie Daoudal et Flavie Bry.