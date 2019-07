La Mairie de Saint-Pierre poursuit ses travaux de réfection du réseau eau et assainissement

Les travaux ont débuté comme prévu, la semaine dernière et devraient s'achever en novembre prochain pour cette tranche de 2019. Cette année, les rues Gloanec, Maréchal Foch, Paul Lebailly, Maître Georges Lefèvre, Richard Bartlett et Louis Pasteur sont principalement concernées.



Les conduites d'adduction en eau potable de ce quartier datent de 1953. Pour la municipalité, il était donc impératif de les remplacer, d'autant que de nombreuses fuites apparaissent régulièrement sur les parties les plus anciennes du réseau de la ville.

Dans cette zone, le réseau eau et assainissement est constitué de caniveaux en béton. Partout où il a été utilisé sur l’île, des signes de dégradations importantes entraînant des problèmes d’étanchéité et de dégradation de chaussée ont été constatés.



Les rues adjacentes au collège Saint-Christophe et à l'école du Feu Rouge sont traitées en priorité pour que les travaux soient terminés avant la rentrée de septembre.



Voyez le reportage préparé par Bianca Careto et Enzo Giugliano.