Saint-Pierre-et-Miquelon : malgré les offres d’emploi, plusieurs secteurs peinent à recruter

C’est une situation qui n’est pas nouvelle. L’archipel connaît un manque de main-d’œuvre. Il concerne notamment le commerce, l’hôtellerie-restauration, le BTP et la santé.

Céline Latchimy-Irissin •

Le secteur du BTP compte habituellement 340 salariés en haute saison, ce qui représente 10 % de la population active.

Cette année, il manquait 50 salariés pour assurer les commandes privées et publiques. Ce manque concernait tous les corps de métiers : peintres, coffreurs, chauffeurs d’engins, électriciens ou encore menuisiers.

Le domaine de la santé n’est pas épargné non plus. Au centre de santé par exemple, seulement deux médecins généralistes sont actuellement en poste sur les quatre. Il manque également un orthophoniste dans la structure.

Peu de chômeurs et beaucoup d’offres d’emploi

En juin 2023, Pôle Emploi enregistrait 269 offres pour seulement 155 demandeurs d'emploi inscrits dans les catégories A, B et C. Ces chiffres ont été enregistrés au cours des 12 derniers mois, entre juillet 2022 et juin 2023.

C’est le domaine professionnel des "services à la personne et à la collectivité" qui concentre le plus d’offres avec 84 postes à pourvoir. On retrouve ensuite le commerce, la vente et la grande distribution avec 43 postes vacants. En troisième position, on retrouve les secteurs de l’hôtellerie-restauration, le tourisme, le loisir et l’animation avec 41 offres d’emploi.

La balance entre l’offre et la demande n’est donc pas équilibrée : il faudrait faire venir du monde ou faire revenir les habitants.

Comment expliquer ce manque de main-d’œuvre ?

Même si les offres existent, il faut tenir compte d’une réalité bien présente dans l’archipel depuis de nombreuses années : la pénurie de logements.

Cela "n'incite pas à venir travailler dans l'archipel" expliquait en juillet dernier Marie Urban, directrice de l’IEDOM.

Pour la santé, il y a tout simplement "une pénurie de médecins au national qui se répercute ici", selon la CPS. Cette dernière parle également de la problématique des déserts médicaux.

Ce manque de médecins pose "quelques difficultés face à une population vieillissante et qui a donc besoin de consulter" explique encore la CPS.

Autre raison : la diminution de la population. Au 1er janvier 2020, l’archipel comptait 5 925 habitants soit 49 de moins en un an, selon les derniers chiffres de l’INSEE.

