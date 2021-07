Bac 2021 à Saint-Pierre et Miquelon : les lycéens se surpassent

Les résultats du baccalauréat promotion 2021 sont tombés ce mardi 6 juillet. Le taux de réussite dans les filières générales et professionnelles est élevé à Saint-Pierre et Miquelon.

Avec 100 % d'admis au baccalauréat 2021 en filière générale, et 94% pour la section professionnelle, le taux de réussite à l'examen à Saint-Pierre et Miquelon est particulièrement élevé.

"L'année prochaine : médecine. On y va !" Manon, bachelière

Devant les portes du Centre d'Orientation et d'Information du lycée Emile Letournel de Saint-Pierre, les cris de joie fusent.

C'est aussi le soulagement pour nombre de ces futurs étudiants. Ils vont désormais se concentrer sur les préparatifs du départ vers la destination qu'ils ont choisi pour la poursuite de leurs études.

Cette année, les lycéens de l'archipel ont expérimenté, pour la filière générale, la réforme du bac. Et tous ont vu leur examen adapté en raison de la crise sanitaire.

Une seule élève de la filière professionnelle doit passer au second tour.

Mais le taux de réussite reste important, et c'est une satisfaction : "On est à sept mentions "Très Bien", ce qui représente quand même 20% des candidats" s'enorgueillit Eric Dupont, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques.

