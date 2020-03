Conséquences du coronavirus : la ville de Saint-Pierre entre deux maires

" Nous sommes déjà au travail. Mes coéquipiers sont au taquet, ils se réunissent en visioconférence, grâce aux réseaux sociaux. Ils ont formés des groupes, ils réfléchissent. Ils sont même encore plus prêts que si on avait pris les commandes de la mairie vendredi dernier. Ce délai supplémentaire nous permet d'avancer sur des dossiers, et prendre des contacts en métropole utiles à nos projets que nous mettrons en place dès notre élection. " - Yannick Cambray, Cap Sur l'Avenir

Il faut toujours gérer l'eau, les déchets ménagers. également tout ce qui est lié à l'état civil, et aussi toutes les dispositions à prendre dans le cadre du confinement. Ce sont des visioconférences avec les élus et le préfet. Il faut également soutenir les personnes agées et isolées à passer cette période, les aider dans leurs difficultés d'approvisionnement, pour récupérer leurs médicaments, et les rassurer. " - Karine Claireaux, maire sortante, Ensemble pour Construire