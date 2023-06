Coopération franco-canadienne : le Centre d’Halifax sera désormais le point de contact officiel de l'archipel pour la recherche et le sauvetage

Depuis 1979 la France et le Canada ont ratifié la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime.

Ce lundi 19 juin, le préfet de Saint-Pierre et Miquelon Christian Pouget et Mario Pelletier, commissaire de la garde côtière canadienne ont signé un protocole administratif entre les deux pays. Il concerne les alertes de communications maritimes et de recherche de sauvetage maritime aux abords de l’archipel. L’occasion de renforcer la coopération entre la France et le Canada et d’annoncer deux nouveautés.

Carla Bucero Lanzi •

“Renforcer cette coopération, mieux se connaître pour pouvoir mieux gérer une crise lorsqu’elle arrive”, c'est l'objectif du préfet de l’archipel que ce protocole administratif entre la France et le Canada. Depuis 1979, Saint-Pierre et Miquelon est situé dans la zone de recherche et de sauvetage du Canada selon la convention internationale sur le sauvetage en mer. A lire aussi : Sauvetage en mer, à terre et dans les airs : l'opération franco-canadienne Sarex 2023 vise à améliorer la sécurité Pour Christian Pouget, “nous ne disposons pas de moyens aériens. Cela fait un grand élément pour que nous soyons en osmose dans notre travail entre les deux pays, notamment pour faire en sorte que lorsque quelqu'un ou un bateau est en difficulté, nous puissions rapidement le savoir, le repérer et puis le sauver.” Renforcer la coopération entre les deux Etats dans la zone Lors cette rencontre bilatérale, deux nouveautés ont été annoncées. Le Joint Rescue Coordination Centre d’Halifax est désormais le point de contact officiel de l'archipel pour la recherche et le sauvetage si des personnes ou embarcations sont en détresse. Cela permettra de bénéficier de plus de moyens de sauvetage mobilisable et d'avoir plus d'interlocuteurs bilingues. A cela s'ajoute une coopération pour la veille radio : “Une veille réalisée en continue 24 heures sur 24”, explique Mario Pelletier, commissaire de la garde côtière canadienne. Il est important de montrer que l’on est capable de s'entraider. Mario Pelletier Commissaire de la garde côtière canadienne Mario Pelletier est en visite pendant trois jours dans l'archipel. L’objectif : connaître les infrastructures de l’archipel pour “comprendre les capacités de l’un et de l’autre et pour se compléter au besoin”, conclut le Canadien. C'est ainsi qu'il a visité les ferries qui desservent Saint-Pierre de manière maritime, les infrasctrures portuaires et a rencontré les sauveteurs de la SNSM.

