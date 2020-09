Coronavirus : quatre cas positifs à Saint-Pierre et Miquelon

Deux personnes ont été testées positives à la Covid-19 ce vendredi 4 septembre. Parmi les cas contacts identifiés, deux ont obtenu des résultats positifs. De nouvelles recherches de cas contacts sont en cours.

Emilie Boulenger •

Nouveaux cas contacts en cours d'identification

Des événements annulés

L'archipel compte, ce samedi 5 septembre, quatre cas positifs à la Covid-19, après la confirmation par la préfecture de deux nouveaux cas positifs.À lire aussi > Coronavirus : deux nouveaux cas positifs à Saint-Pierre et Miquelon Ce vendredi, une première personne s'était présentée au centre hospitalier François Dunan, après l'apparition de symptômes, et son test PCR s'était révélé être positif. 23 cas contacts ont été recensés et ont été priés de se mettre en isolement préventif. Des tests PCR sur ces personnes ont été réalisés rapidement selon la préfecture.Le second cas est une personne asymptomatique. L'administration territoriale de santé (ATS) a identifié 17 personnes ayant été en contact avec ce cas, elles aussi testées et placées en isolement. Les résultats de ces 40 cas contacts sont presque tous connus et il s'avère que deux sont positifs.Les cas contacts de ces personnes testées positives sont en cours d'identification. Des tests de dépistage seront effectués cet après-midi.Avec l'apparition de ces deux nouveaux cas, les autorités insistent sur la nécessité pour tous de suivre le protocole sanitaire en place, notamment le port du masque. Le préfet de l'archipel Thierry Devimeux s'exprimera ce samedi 5 septembre dans notre journal télévisé de 20h.Dans l'archipel, l'association de hockey féminin les Harfangs a immédiatement annoncé l'annulation de son tournoi de hockey ball prévu ce dimanche. Le concert en plein air de l'association des Cougars, prévu également ce dimanche au square Joffre, a lui aussi été annulé.