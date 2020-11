Des matches d'improvisation sur le thème des faits-divers proposés à Saint-Pierre

La troupe de théâtre d'improvisation de l'association Croq'paroles a proposé un spectacle dans un restaurant de Saint-Pierre mardi 10 novembre 2020. Le thème de la soirée : des faits-divers réels ou inventés. Le public choisissait le sujet des sketches joués par les comédiens.

Le théâtre d'improvisation, ça se prépare. "On n'est pas largué sur scène à raconter n'importe quoi, il y a des règles", cadre Marielle Dodeman, trésorière de l'association Croq'paroles.



Les comédiens de la troupe réalisent également des exercices et vocalises pour se relâcher avant le spectacle.



Mardi 10 novembre 2020, le public choisit les sujets des sketches joués. Le thème de la soirée : les faits-divers, qu'ils soient réels ou inventés.



C'est ainsi que Sherlock Holmes s'est invité dans ce restaurant de Saint-Pierre. Le public a également pu assister à un meurtre sous la forme d'un film muet. Les scènes sélectionnées sont ainsi tournées en dérision pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Un divertissement apprécié

"Le point principal de l'impro, c'est de pouvoir se détendre, tout oublier, pouvoir dire toutes les bêtises qu'on veut sans jugement" Elodie, membre de l'association Croq'paroles



Ce soir-là, entre les préparations culinaires et la musique servie à l'entracte, le théâtre se la joue cabaret. La tenue des comédiens : un maillot de hockey sur glace. Car il s'agit bien de matches disputés entre deux équipes.



Cette discipline suscite la curiosité et l'association compte d'ailleurs, cette année, 5 adhérents de plus. Ce genre d'évènement permet à l'association d'être plus visible et d'échanger avec les spectateurs devenus, en quelque sorte, metteurs en scène d'un soir.



