Des rats dérangent les habitants de Savoyard à Saint-Pierre

Dans le quartier de Savoyard à Saint-Pierre, plusieurs résidents ont constaté la présence de rats, ou des dommages causés par les rongeurs. Le phénomène s'amplifie. La municipalité souhaite élargir les actions de dératisation.

Linda Saci •

" Fin septembre, on a eu trois gros rats qui essayaient de rentrer dans la maison. " Maryse Artano, habitante du quartier de Savoyard



Plusieurs "nez-à-nez" avec les rats

Les rongeurs se sont introduits dans la voiture d'une habitante du quartier de Savoyard. • ©Malika Plaa

Une écharpe de laine passée entre les pattes des rongeurs. • ©Malika Plaa

Les rats ont laissé des traces à l'emplacement de la roue de secours de ce véhicule. • ©Malika Plaa

Les rats ont rongé le plastique. • ©Malika Plaa

Des restes de ratatouille ou une cachette douillette... difficile de dire ce qui a attiré les rats dans le lotissement Hardy, dans le quartier de Savoyard à Saint-Pierre. Mais depuis quelques temps, les habitants du secteur ont constaté une prolifération du rongeur.Un après-midi de septembre, Maryse Artano reçoit un appel d'une voisine demeurant de l'autre côté de la rue. Cette dernière la prévient que des rats tentent d'entrer dans son domicile. Sur la partie inférieure de la porte d'entrée, le joint d'isolation a été grignoté. La porte du garage a subi le même sort.Dans la rue, plusieurs poubelles ont également été investies par des rats.

Un peu plus loin dans le quartier de Savoyard, une habitante a eu la mauvaise surprise de découvrir les traces d'un "nid" dans sa voiture. Son véhicule a subi des dégradations qui l'ont alertée, et incitée à entreprendre des recherches pour en comprendre les raisons. Banquette et pièces de plastique ont été rongées pour offrir un passage aux petits envahisseurs. Ces derniers avaient, en effet, sectionné un câble sous le capot.

Ratisser plus large

" Il y a plusieurs foyers identifiés " Maïté Légasse, adjointe au maire de Saint-Pierre, en charge de la transition écologique.

Quelle solution pour les particuliers ?

Consciente de la situation, la mairie de Saint-Pierre a publié un arrêté le jeudi 10 décembre 2020 pour appeler à une action à "une action conjointe de tous les occupants du territoire", "considérant qu'il convient d'organiser une lutte efficace contre les rongeurs".A LIRE AUSSI : Contre les rats, la mairie de Saint-Pierre déploie les grands moyens En centre-ville, cette problématique relève de la compétence de la mairie de Saint-Pierre. Le quartier de Savoyard étant extérieur à la compétence du secteur communal, la collectivité territoriale en aurait la responsabilité. Contactée, la DTAM a, elle, indiqué qu'elle ne disposait pas d'agents formés à la dératisation.Selon la municipalit, la problématique touche l'ensemble de la commune.Les résidents du lotissement Hardy ont tenté une dératisation par leurs propres moyens, sans succès. La mairie de Saint-Pierre annonce qu'elle va mettre à la disposition des habitants de la commune du raticide et des postes d'appâtage au début de l'année 2021. Elle les appelle à maintenir leur propriété en bon état de propreté pour enrayer l'invasion de rats.Le reportage de Raphaëlle Chabran et Jérôme Anger