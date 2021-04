Des étudiants au service de la culture basque à Saint-Pierre et Miquelon

Accomplir un service civique à Saint-Pierre et Miquelon, c'est désormais possible. Jade Perrin et Léo Urtizbéréa ont intégré ce dispositif mis en place en 2020 par la DCSTEP. Depuis un mois, ils prêtent main forte aux bénévoles et à l'entraîneur de la Ligue de pelote basque.

Marie-Paule Vidal •

Le service civique est un dispositif encourageant l'engagement à la citoyenneté et au soutien public. Il est destiné aux 16-25 ans. À Saint-Pierre et Miquelon, le dispositif est récent, il existe depuis 2020. Et il a séduit Jade Perrin et Léo Urtizbéréa.

À lire aussi : La pratique de la main nue fait son retour au trinquet de Saint-Pierre

Les deux jeunes volontaires travaillent 24 heures par semaine à la Maison basque. En ce moment, ils ont pour mission de classer les archives, l'occasion d'en savoir plus sur l'histoire des basques et sur les associations basques à Saint-Pierre.

C'est intéressant car on peut lire les documents. On en découvre un peu plus sur qui prenait part à quoi, sur tel président, quelle année. Jade, 19 ans

Jade et Léo sont encadrés par Michel Dutin, leur référent. Il établit la feuille de route pour les aider dans leurs tâches. Il a d'ailleurs accepté de les prendre en charge car "le dispositif offrait l'opportunité de développer la culture basque, de faire des recherches et de mettre en valeur tout ce qui est ici à la Maison basque".

L'aménagement vient d'être fini donc il y a beaucoup de travail à faire et puis pour ces jeunes, c'était l'occasion de leur offrir un cadre qui leur permettra d'acquérir de l'expérience et de réfléchir à leur projet de vie Michel Dutin, référent et bénévole à la Maison basque

Léo profite aussi de sa jeune expérience en tant que pelotari pour aider l'entraîneur Xabi Mendy à organiser des animations.

On m' a proposé de faire un service civique donc c'était pour moi une opportunité de pouvoir m'impliquer encore plus. Léo -18 ans

Flavie Bry et Allison Audoux sont allées à la rencontre de ces jeunes.