La Saint-Sylvestre célébrée jusqu'à l'Île-aux-Marins

Pour terminer l'année 2023 en beauté, de nombreux résidents de Saint-Pierre et Miquelon avaient choisi de fêter la Saint-Sylvestre en famille, entre amis, dans des soirées privées, dans des restaurants et ce jusqu'au bout de la nuit. Des résidents ont même profité des bonnes conditions météorologiques pour se rendre sur l'Île-aux-Marins

La nuit de la Saint-Sylvestre aura été très célébrée. En effet, des soirées étaient organisées dans plusieurs foyers de l'archipel mais aussi dans des restaurants. Un établissement de Saint-Pierre proposait aussi de danser toute la nuit en présence du DJ Pitchon.

Et pendant que bon nombre de personnes faisaient la fête, d’autres ont réveillonné avec leurs collègues, à leur poste de travail. Des hommes et des femmes concentrés sur leurs tâches. C'était le cas au centre hospitalier François Dunan. Le reportage de Bérénice Del Tatto et d'Arnaud Delayre.

Et pour que la soirée de la Saint-Sylvestre soit inoubliable, les restaurateurs ont mis les bouchées doubles. Des professionnels qui se sont affairés toute la journée derrière les fourneaux pour préparer des recettes spéciales fête. Des plats à base de foie gras, de morilles, de pigeonneaux ou encore de crabe des neiges pour certains chefs.

On a tout un panel d'ingrédients pour faire voyager tout en étant réconfortant et tout en mettant les produits de Saint-Pierre en valeur. Luigi Jaffres, restaurant Le Sélect

Carotte cake aux noix et aux zestes d'orange, magret de canard pour d'autres, les menus et les saveurs sont riches et variés. De quoi satisfaire les papilles. Les restaurateurs ont dû concocter des plats en fonction aussi des produits disponibles.

On doit travailler notre génie pour trouver des solutions et pour faire un menu à la hauteur. Yahia Founas, restaurant L'Îlot

Et comme le dit le proverbe ,"les absents ont toujours tort". Histoire de vous mettre l'eau à la bouche et voir ce que vous avez ratez, voici ce qu'il y avait au menu dans deux établissements de Saint-Pierre. Reportage signé Solène Anson et Arnaud Delayre.

Et pendant que les amateurs de plats ont savouré les préparations des chefs cuisiniers et de leurs équipes, d'autres ont préféré la quiétude de l'Île-aux-Marins. Un groupe d'amis, en majorité propriétaires d'une maison ont décidé de célébrer le passage à l'année 2024 dans ce lieu calme et paisible.

Quant au menu, il a été également pensé en amont car sur l'Île il n'y a pas âme qui vive durant la saison hivernale et donc pas d'endroit pour se ravitailler. Mais qu'importe, fêter le nouvel an sur l'Île, c'était une évidence.

C'est l'ambiance. C'est l'Île. On s'y sent bien, il y a le feu de bois. C'est un tout. Nancy Perrin, Pied Rouge de cœur

Si ce n'est pas la première fois que des soirées ont lieu sur l'Île-aux-Marins, cela reste toujours aussi magique comme l'ont constaté Bérénice Del Tatto et Arnaud Delayre.

Et puis la nuit de la Saint-Sylvestre a été calme pour les forces de l’ordre. Aucun incident notable n'a été signalé. À saint-Pierre, les gendarmes qui ont patrouillé dans les rues de la ville ont contrôlé dix véhicules. Il n'y a eu aucun test positif.