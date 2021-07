Le bal de fin d'année à Saint-Pierre et Miquelon, une tradition "à l'américaine" qui perdure

Les élèves de classe de terminale du lycée Emile Letournel ont célébré le samedi 3 juillet 2021 la fin de leur cursus en secondaire, lors d'un "bal des finissants".

Linda Saci •

Robes du soir, costumes scintillants, et coiffes de diplômés lancées en l'air... les ingrédients d'un bal de fin d'année façon Amérique du Nord.

Dans la salle : trois cents convives ont assisté aux festivités. Deux groupes locaux sont venus animer la soirée.

Une soirée organisée par le comité du Bal des finissants recréé chaque année pour permettre la tenue de cet évènement.

"Ca fait déjà plus d'un an que le comité s'est créé, qu'on a commencé à organiser et faire des actions pour permettre au bal de pouvoir exister", explique Manon Dondicol, membre du comité.

Une satisfaction après tout le travail fourni durant de long mois... et l'envie de profiter aussi. Aux côtés des élèves : la famille et le personnel enseignants notamment.

La fête avant le départ

L'évènement est immortalisé par une photographe professionnelle. Un moment important dans la vie de ces futurs étudiants.

"C'est la fin d'un long parcours. C'est le début d'une nouvelle aventure pour elle." Lolita Lucas, maman d'Amalia

Amalia, élue reine du bal ce soir-là, s'envolera prochainement vers Montréal pour débuter des études en design d'intérieur.

Comme elle, certains prendront la direction du Canada, d'autres se rendront dans l'Hexagone pour la poursuite de leurs études. Ce bal, c'est un au revoir en musique à la famille avant de prendre son envol vers d'autres horizons.

Reportage Raphaëlle Chabran, Allison Audoux