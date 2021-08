Les commerçants remplissent leurs rayons à l'approche de la rentrée scolaire

Si l'an dernier, les magasins spécialisés dans les fournitures scolaires avaient du mal à être réapprovisionnés en raison de la pandémie, cette année ce n'est pas le cas.

Cahiers, crayons, stylos, feutres, ciseaux, classeurs, trousses ou encore cartables ornent les rayons avec une tendance particulière pour 2021.

On a tout un panel de sacs recyclés par exemple. Il y a de plus en plus de produits recyclés.

Pendant que certains parents profitent encore de leurs derniers jours de vacances, d'autres font déjà leurs courses pour la rentrée scolaire histoire de ne manqer de rien et de tout cocher sur la liste fournie par les établissements scolaires. Des rayons remplis au jour le jour.

Qui dit rentrée, dit donc achats de fournitures. Et cela a un coût. Des allocations sont d'ailleurs versées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon. Le montant de ces allocations varie selon l'âge de l'enfant.

Entre 6 et 10 ans, c'est 372 euros. Entre 11 et 14 ans, c'est 392 euros et entre 15 et 18 ans, c'est 406 euros.

Lily Baslé, chargée de communication à la caisse de prévoyance sociale