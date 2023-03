Saint-Pierre et Miquelon, un territoire attractif pour les familles ?

Comment rendre l'archipel attractif ? C'est la question que pose en ce moment Archipel Développement. La structure proposait un atelier de discussion ce mercredi autour de l'attractivité du territoire à l’hôtel de la collectivité territoriale.

Sony Chamsidine •

« Saint-Pierre et Miquelon, terre d’avenir ». C’est la volonté de la Collectivité territoriale qui souhaite créer de nouveaux éléments pour améliorer l’attractivité du territoire et, ainsi, attirer de nouveaux arrivants.

Pour cela, Archipel développement multiplie les actions. Mercredi 15 mars, la structure proposait un atelier-débat autour de l’attractivité à Saint-Pierre et Miquelon. Les participants, natifs du territoire ou venus d'ailleurs, avaient pour objectif de trouver des arguments pour inciter de nouvelles personnes à s’installer où se réinstaller dans l’archipel.

Parmi les protagonistes du jour Claude, arrivé il y a 4 mois, expose les raisons de sa venue « on est content de la vie locale, on peut tout faire à pied, on est venu chercher du froid aussi ». « Les gens pensaient qu’on était fous de venir à Saint-Pierre et Miquelon, mais nous sommes contents d’être là, car le territoire répond à toutes nos attentes » poursuit le père de famille.

Changement radical et choc climatique aussi pour Frédéric, originaire de Guyane, qui a traversé avec sa famille il y a plus de deux ans, le continent américain pour déposer ses bagages dans la France d’Amérique du Nord. « Plusieurs raisons m’ont poussé à venir : c’était l’occasion de connaître un territoire différent pour mon épouse, mes enfants et moi. Mais aussi la possibilité d’entreprendre » avance celui qui est aujourd’hui gérant d’une épicerie bio.

Les défis de l'attractivité face au déclin démographique

Dans le cadre de son développement stratégique, la Collectivité territoriale a également lancé un sondage en ligne afin de renforcer l’attractivité de l’archipel. L’enjeu de l’enquête est de mieux identifier les différents attraits des îles de Saint-Pierre et Miquelon, et de créer un réseau, pour attirer différents types de profils sur le long terme face à la baisse de la population.

Pour pousser cette réflexion, la Collectivité territoriale a fait appel à une filiale de la Banque des Territoires. « On se rend compte que c’est un territoire attractif pour une cible trentenaire qui a déjà des enfants en bas âge » indique Sophie Troadec, consultante dans un cabinet de conseil. Avant de rajouter que ce sont des cibles attirées par les différentes qualités du territoire notamment « la sécurité, la tranquillité, l’offre d’activités pour les enfants ».

L’enquête est accessible depuis le site ici . La date limite pour répondre aux questions est fixée au 25 mars.

Les détails dans ce reportage de Corentin Bélard et Gaël Ho-A-Sim